الخميس 27 أبريل 2023
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مصر

"الزراعة": حصر وتصنيف أكثر من نصف مليون فدان زراعى فى سيناء

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم عمل حصر وتصنيف التربة في سيناء، وكذلك إعداد خريطة بالمناطق التي ستتم زراعتها في سيناء، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لعمل خطة لتوفير المياه اللازمة للزراعة وتم التنسيق مع كل أجهزة الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات في شمال وجنوب ووسط سيناء.

وأضاف القرش لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء أكثر من 18 تجمعا زراعيا في مناطق سيناء تشمل أنشطة زراعية وخدمية وإنشاء صوب زراعية، ومشروعات للإنتاج الحيواني، ومشروعات لإنتاج نحل العسل ومشروعات للمرأة السيناوية وجميع الأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة من خلال التجهيزات الزراعية وتوزيع شتلات على المزارعين في سيناء من خلال مركز بحوث الصحراء وذلك على كل المناطق في سيناء وتوفير التقاوي وتوزيعها مجانا على المزارعين.

وأوضح معاون وزير الزراعة أنه تتم زراعة أكثر من نصف مليون فدان في سيناء، وأن الدولة قامت بإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف وتوفير المياه لزراعة هذه المناطق المستهدفة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والري بحضور الوزيرين من أجل مناقشة المعطيات الخاصة بكل القضايا المتعلقة بجميع المشروعات الخاصة بتعمير وتنمية سيناء.

وأكد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يواصل جهوده من خلال الباحثين لاستكمال تصنيف التربة في شمال وجنوب سيناء استعدادا لزراعة نصف مليون فدان جديدة في شمال وجنوب ووسط سيناء على مياه ترعة السلام بمياه النيل المخلوط بالصرف الزراعي والآبار الجوفية، وقد تم الانتهاء من إنشاء أكثر من 18 تجمعا زراعيا متكاملا في سيناء.

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