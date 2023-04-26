الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جمال الكشكى: جلسات الحوار الوطنى تشمل 103 قضايا بمشاركة كل أطياف المجتمع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم الأربعاء شهد مناقشة التجهيز للجلسة الافتتاحية المقرر عقدها الأربعاء القادم، وما بعد الجلسة الافتتاحية.

وأضاف الكشكي في تصريحات له، أن مجلس الأمناء انتهى من ترتيب الجلسات، وأن هناك العديد من القضايا التى سيشملها الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، مقسمة على 103 قضايا، ستتم مناقشتها على مدار الجلسات، وأبرزها قضية الأحداث التى تدور فى السودان، مشيرًا إلى أن أهمية الحوار الوطني بالنسبة للمواطنين هو أنه يعكس مدى الديمقراطية، ومشاركة جميع الأطياف فى اتخاذ القرار بالجمهورية الجديدة، وأن المصلحة العامة فى النهاية هي الفاصلة.

وأوضح الكشكي، أن الحوار الوطني، يعمل فى المقام الأول على مصلحة المواطن، ويعكس مشاركة جميع القوى السياسية في اتخاذ القرارات التى تتعلق بالمواطن.

وكان قد صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع اليوم الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

وأضاف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار أن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميًا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصًا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائمًا.

وأكد المنسق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقًا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.

الكاتب الصحفى جمال الكشكي الحوار الوطنى الجلسة الافتتاحية ترتيب الجلسات

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