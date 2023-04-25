الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية لـ"القاهرة الإخبارية": يجب وقف إطلاق النار فى السودان والعودة للمفاوضات

السودان
السودان

أكدت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية هالة غريط، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للشعب السوداني ولاستقرار بلاده، ونتمنى استمرار الهدنة لنتمكن من مساعدة السودان.

وأضافت، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الأمريكية ملتزمة تجاه الشعب السوداني وتنسق لحل الأزمة، موضحة أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء لجنة مدنية سودانية لتسهيل المفاوضات.

وقالت غريط، إنه كان هناك 6 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات ملحة قبل بدء الاشتباكات، ونسعى لأن تكون الهدنة الحالية بداية لوقف دائم لإطلاق النار بالسودان، وندعو الأطراف السودانية كافة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتابعت: "يجب وقف إطلاق النار أولًا في السودان ثم الرجوع إلى المفاوضات".

هالة غريط السودان المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية القاهرة الإخبارية

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