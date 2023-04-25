خلال جلسة مجلس الأمن.. الإمارات: للقدس مكانة خاصة لا يجوز المساس بها

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

وشارك في الجلسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والتقى على هامشها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وسيلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كسابا كوروسي، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

من جانبه، أكد ممثل دولة الإمارات، وزير الدولة خليفة شاهين المرر، أن للقدس مكانة خاصة لا يجوز المساس بها، بما في ذلك احترام وضعها التاريخي والقانوني القائم، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات فيها قولًا وفعلًا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأعرب المرر خلال كلمته فى جلسة اليوم، عن قلق بلاده إزاء تزايد الاقتحامات وعمليات الهدم والتهجير بحق الفلسطينيين، والتي تزيد من اشتعال الأوضاع، ليصل عدد الضحايا الفلسطينيين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من مجموع ضحايا العام الماضي بأكمله، والذي يعتبر الأكثر دموية منذ حوالي عقدين.

وأوضح المرر أن طبيعة المرحلة المقبلة تدق ناقوس الخطر في حال استمرت إسرائيل في تقوية شوكة المستوطنين، وتوفير الحصانة القانونية لهم، وتوظيفهم كأداة أخرى للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار المرر إلى وجود 700 ألف مستوطن في 279 مستوطنة، أنشئت بغير حق على الأرض الفلسطينية المحتلة، منها 147 بؤرة استيطانية وفقًا للأمم المتحدة.

وشدد المرر على ضرورة حماية حل الدولتين، الحل الذي يمثل الرؤية التي أجمع عليها المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإنهاء الصراع، وهو الحل الذي لا ترى الإمارات بديلًا عنه.

كما طالب الوزير الإماراتي إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية والالتزام بمسئولياتها، وفقًا للقانون الدولي بما يشمل القانون الدولي الإنساني.