الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: لا يمكن استمرار صفقة الحبوب دون تنفيذ شروطها بالكامل

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ شروطها بالكامل، حسب قناة "روسيا اليوم" الفضائية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو لا تفهم كيف تحاول الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية، ومنع عرقلة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وشدد "لافروف" على أن موسكو تجد الطرق المناسبة لتزويد الأسواق العالمية بالأغذية والأسمدة، إلا أن هذا لا يتم بفضل مساعي الأمم المتحدة.

وأضاف أن وزراء الزراعة في مجموعة السبع، أكدوا أهمية صفقة الحبوب ودعموه بقوة "تمديدها وتنفيذها الكامل وتوسيعها".

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الكرملين: لا يمكن استمرار صفقة الحبوب دون تنفيذ شروطها بالكامل

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