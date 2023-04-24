الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة مزارع بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

جثة
جثة

أصيب مزارع بطلق ناري، اليوم الإثنين، في ظروف غامضة بقرية الشيخ علي، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الشيخ علي، في مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين إصابة "عبده.ح.ر، يبلغ من العمر 40 عامًا، من قرية الشيخ علي، بطلق ناري وتم نقله إلى مستشفى فاو بدشنا ولخطورة حالته تم تحويله إلى مستشفى قنا الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

أجهزة الأمنية أخطرت النيابة الأجهزة الأمنية ب الأجهزة الأمنية الاثنين التحقيق

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