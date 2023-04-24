الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 750 طن قمح لشون وصوامع المنوفية

توريد القمح بالمنوفية
توريد القمح بالمنوفية

 قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، إن الشون والصوامع شهدت صباح اليوم إقبالا كثيفا بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على انتظام عمليات توريد القمح موضحا أن إجمالى ما تم توريده من المحصول منذ بدء الموسم وحتى الآن يزيد عن (750) طن قمح، وتواصل المراكز والمدن استقبال الأقماح من المزارعين والموردين حتى نهاية الموسم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد، مناشدا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة، والتشديد على اللجان المختصة باستلام القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

استلام القمح إقبال كثيف الاستراتيجية التيسيرات للمزارعين اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون اللجان المختصة القمح للصوامع المحاصيل الاستراتيجية

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