الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب يتألق بحفل الغردقة.. ويعلق على نجاح وداد بـ"جعفر العمدة"

الهضبه
الهضبه

تألق الفنان عمرو دياب في حفله الجاري إقامته بمدينة الغردقة، وسط عشاقه ومحبيه.

وقدم عمرو باقة من أجدد أعماله والتي كانت آخرها أغنية الحفلة، التي تصدرت منصات الاستماع في مصر والعالم العربي. 

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وخلال الحفل قدم الهضبة جوري بكر التي جسدت شخصية “وداد” في مسلسل “جعفر العمدة” وهنأها أمام جمهوره، وهو ما أثار إعجابها.

شكرًا من هنا لبكرة وتعالى.. كيف تصدر عمرو دياب التريند في رمضان 2023؟

وكان قد تصدر الهضبه الترند بأغنيته "شكرًا من هنا لبكرة" بمشاركة نجم الكرة المصرية محمد صلاح وذلك على موقع يوتيوب وموقع تويتر عقب طرحه مباشرة.

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الأغنية ما زالت تتصدر منصة اليوتيوب كتريند رقم واحد على كل كل فيديوهات المنصة لمشاهدات تصل إلى 6 ملايين مشاهدة.

كما شهدت منصة "فيسبوك" مشاهدات قياسية وصلت إلى 18 مليون مشاهدة حتى الآن.

يذكر أن الإعلان تصدر تريند موقع تويتر بعد نصف ساعة من صدوره مع تعليقات تشيد بالأغنية من الجمهور.

أغنية “شكرًا من هنا لبكرة” كلمات نصر الدين ناجي ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس

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من ناحية أخرى طرح عمرو دياب في ثاني أيام رمضان أغنية "تعالى" التي روجت لحملة إعلانية لإحدى الشركات العقارية الكبرى.

وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر.

الأغنية من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وحققت الأغنية مشاهدات ضخمة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك عقب طرحها عبر القناة الرسمية للفنان عمرو دياب.

التواصل الاجتماعي الفنان عمرو دياب لفنان عمرو دياب مدينة الغردقة مسلسل جعفر العمدة مصر والعالم العربي مسلسل جعفر

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