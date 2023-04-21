الجمعة 21 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، طقسا مائلا للبرودة صباحا، ومائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:


القاهرة الصغرى 15 والعظمى  26

العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 26

6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 27

بنها الصغرى 15 والعظمى 25

دمنهور الصغرى 15 والعظمى 27

وادى النطرون الصغرى 14 والعظمى 28

كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 25

المنصورة الصغرى 15  والعظمى 26

الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 27

شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 26

 طنطا الصغرى 14 والعظمى 25

دمياط الصغرى 14 والعظمى 22

بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 27

السويس الصغرى 16 والعظمى 26

العريش الصغرى 12 والعظمى 20

رفح الصغرى 13 والعظمى 20

رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 28

سانت كاترين الصغرى 09 والعظمى 21
  
طابا الصغرى 20 والعظمى 27

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22

العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 22

مطروح الصغرى 15 والعظمى 20

السلوم الصغرى 11 والعظمى 23

سيوة الصغرى 11 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 22 والعظمى 30

مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 32

شلاتين الصغرى 20 والعظمى 31

حلايب الصغرى 21 والعظمى 30
 
الفيوم الصغرى 15 والعظمى 27

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 27

المنيا الصغرى 15 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 15 والعظمى 28

سوهاج الصغرى 17 والعظمى 32

قنا الصغرى 17 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 17 والعظمى 34

أسوان الصغرى 18 والعظمى 35

الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 32

 

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