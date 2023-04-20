حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)

يشار إلى جعل التدريبات جزءًا من روتينك، قد يلزم التعامل مع الشؤون المالية للمنزل بيد حازمة، ستكافأ جهودك في العمل بسخاء من خلال جذب انتباه الأشخاص المهمين إليك. سيأتي دعم الأسرة عندما تكون في أمس الحاجة إليه.

رقم الحظ: 2

لون الحظ: أخضر

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

المرض الذي تعاني منه قد تظهر عليه علامات انحسار المكاسب النقدية من مصادر مختلفة ستبقي الخزائن ممتلئة قد يشعر المحترفون بالإحباط بسبب تقدمهم البطيء، قد يؤدي العمل الشاق في الأعمال المنزلية إلى وقت طويل للاستراحة. يجب على المسافرين توخي الحذر على الطريق.

رقم الحظ: 7

لون الحظ: كريم

الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)

يعد نظام التمرين الحالي الخاص بك بالحفاظ على لياقتك، ستحتاج إلى إبقاء النفقات ضمن الحدود في مشروع جديد، قد لا تحصل على أفضل سعر لعقار في السوق، لذلك عليك اتباع سياسة الانتظار والمراقبة، ولا تتصرف فيما تملك حاليًا.

رقم الحظ: 3

لون الحظ: أصفر

السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

سيجد الإنفاق الحكيم رصيدك المصرفي في حالة صحية،يمكن لأولئك الذين يقضون إجازة قضاء يومهم في مكان ممل، لذا الخروج واختيار أماكن تساعدك على ذلك ، و من المحتمل أن تكون فرص الارتباط عاطفياً مع شخص ما بالنسبة للبعض وقتها حاليًا.

رقم الحظ: 6

لون الحظ: أبيض

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

قد يتم ممارسة التدريبات المنتظمة من قبل أولئك الذين يعيشون حياة مستقرة من أجل اللياقة، حان الوقت لتوفير المال والحد من الإنفاق المهدر، سيتم الاعتراف بجهودك في العمل وتعزز سمعتك المهنية.

رقم الحظ: 5

لون الحظ: أزرق

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)

إذا كنت في حالة مزاجية لبعض الإنفاق، فحان الوقت الآن من المرجح أن تنجح محاولتك لحل نزاع عائلي. ستثبت الرحلات أو الذهاب إلى مكان بعيد أنها مثيرة ومنعشة.

رقم الحظ: 6

لون الحظ: أخضر

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

يجب تجنب الإهمال على الصعيد الصحي. من المرجح أن يتلاشى عدم اليقين المالي الذي كان سائداً لبعض الوقت. أنت مستعد للنمو مهنيًا وجذب عملاء جدد.

رقم الحظ: 22

لون الحظ: أرجواني

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر)

سوف تحتاج إلى تخفيف مشاكل الشخص الذي يظل منخفضًا وسريع الانفعال. لا تبدو محاولات تحسين وضعك المالي سهلة ، ولكن يجب عليك المحاولة، كما أن قضاء الوقت بمفردك مع الشريك لن يكون ممتعًا فحسب ، بل سيكون أكثر إشباعًا أيضًا.

رقم الحظ: 4

لون الحظ: الزعفران

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)

لا تكن متهورًا، قد تواجه صعوبات بسبب عدم اعتماد نهج منظم لحل المشكلات في العمل، سيساعد الحفاظ على نظرة إيجابية في نشر الإيجابية.

رقم الحظ: 8

لون الحظ: برتقالي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)

لا ينصح بالقلق دون داع على الصحة. قد يقضي بعضكم ساعات إضافية فقط للإضافة إلى أرباحك. يبدو أن التأخير في الحصول على عمل مناسب أمر لا مفر منه ، ولكن من المؤكد أن الأمور تسير في طريقك.

رقم الحظ: 7

لون الحظ: الخوخ

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

قد تشعر بالألم والاكتئاب بسبب مشكلة في المنزل، من المحتمل أن يحصل بعضكم على ممتلكات عن طريق الميراث، لذا ستكون قادرًا على التعامل بفاعلية مع الشائعة التي تركز عليها.

رقم الحظ: 9

لون الحظ: أحمر

الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

يشار إلى الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة الروتين وسيثبت أنه مفيد، قد تشعر بالإهمال والتجاهل من قبل الأشخاص المهمين في مجال العمل.