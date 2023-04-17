ضبط 100 كيلو لحوم وأسماك فاسدة في حملات بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري؛ شن حملات لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع السلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها ومصدرها.

ونُفِذت اليوم حملة تموينية لإدارة تموين المركز، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠٠ كيلو من اللحوم والأسماك المخالفة لشروط الحفظ والتخزين، لما بها من سوائل انفصالية تمثل خطورة على سلامة المنتج، وأيضًا تم ضبط حوالي ١٠٠ قطعة من العصائر والحلوى والبسكوت منتهية الصلاحية، كما تم تحرير عدد ٣ محاضر شهادة صحية، وتم التحفظ على هذه المضبوطات.