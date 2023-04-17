الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز لايف" تبرز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات (فيديو)

مصر والإمارات
مصر والإمارات

عرضت قناة “إكسترا نيوز لايف” الفضائية فيديوجراف عن الشراكة الاقتصادية المتكاملة بين مصر والإمارات، وتضمن:-

العلاقات الاقتصادية تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.

التعاون الاقتصادي يشمل العديد من القطاعات والمجالات الحيوية.

حجم التجارة بلغ في الفترة من يناير وحتى مايو 2022 أكثر من 3.2 مليار دولار.

تقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بحوالي 30 مليار دولار.

تشمل الاستثمارات الإماراتية بمصر العديد من القطاعات مثل: "الاتصالات والعقارات والسياحة والصناعات الدوائية".

الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي.

تستثمر الشركات المصرية أكثر من 1.1 مليار دولار بالإمارات.

تستقبل السوق الإماراتية سنويا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم.

تم تأسيس منصة استثمارية مشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار.

مصر والإمارات الشراكة الاقتصادية المتكاملة بين مصر والإمارات الاستثمارات الإماراتية في مصر الاستثمارات الإماراتية بمصر الإمارات مصر

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

ضبط المتهمين بسرقة أجزاء من كوبرى على ترعة المحمودية

ضبط 23 بندقية فى حملة أمنية بأسيوط

سقوط 4 متهمين بحوزتهم 6 كيلو "حشيش" و"هيروين" بالقاهرة

حال تعذّر الرؤية البصرية.. هل تكفى الحسابات الفلكية لحسم مصير هلال العيد؟

للأول والثانى الثانوى.. كيفية تهيئة وتجهيز التابلت المدرسى استعدادًا للاختبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟