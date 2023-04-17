"إكسترا نيوز لايف" تبرز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات (فيديو)

عرضت قناة “إكسترا نيوز لايف” الفضائية فيديوجراف عن الشراكة الاقتصادية المتكاملة بين مصر والإمارات، وتضمن:-

العلاقات الاقتصادية تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.

التعاون الاقتصادي يشمل العديد من القطاعات والمجالات الحيوية.

حجم التجارة بلغ في الفترة من يناير وحتى مايو 2022 أكثر من 3.2 مليار دولار.

تقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بحوالي 30 مليار دولار.

تشمل الاستثمارات الإماراتية بمصر العديد من القطاعات مثل: "الاتصالات والعقارات والسياحة والصناعات الدوائية".

الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي.

تستثمر الشركات المصرية أكثر من 1.1 مليار دولار بالإمارات.

تستقبل السوق الإماراتية سنويا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم.

تم تأسيس منصة استثمارية مشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار.