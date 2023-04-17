الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكة الحديد: غرفة طوارئ لمتابعة القطارات خلال رمضان

قطار
قطار

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إنه يتم فى الوقت الحالى تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كل القطارات خلال فترة عيد الفطرالمبارك، لافتة إلى أنه ستتم متابعة حركة القطارات بالكامل للتأكد من سيرها بشكل سليم وعدم وجود أى مشاكل فنية تؤثر بشكل سلبي على حركتها.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ضغطًا كبيرًا على مرفق السكة الحديد، الأمر الذي يتطلب زيادة متابعة حركة القطارات وذلك خلال الأسبوع الماضي نتيجة لحجز التذاكر الخاصة بعيد الفطر المبارك، وسيستمر الضغط على حجز التذاكر خلال الأسبوع المقبل أيضا حتى تنتهي حجوزات عيد الفطر المبارك.

وتابعت المصادر، أن هناك زيادة شديدة على صرافي التذاكر للتأكد من انضباط الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، فعند زيادة الضغط من الركاب سيزداد الضغط على صرافي التذاكر وهو ما قد يتسبب في وجود بعض المشاكل، لذا تم بالفعل زيادة عدد صرافي التذاكر وذلك للتأكد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل مناسب مع جمهور الركاب.

وأكدت المصادر، أن هناك متابعة للحركة داخل محطات السكك الحديدية، خاصة المحطات الرئيسية مثل محطة مصر، والإسكندرية، ومحطة سيدى بشر، ومحطة الأقصر ومحطة أسوان، وذلك نظرًا لزيادة عدد الركاب داخل تلك المحطات خلال فترة عيد الفطر المبارك، مما يتطلب زيادة عدد العاملين داخل تلك المحطات لتوفير خدمة مميزة لجمهور الركاب خلال فترة عبد الفطر المبارك.

وأشارت المصادر، إلى أنه تتم متابعة شكاوى المواطنين وذلك للتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بهم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك حتى لا يشعر المواطنين بالضيق، حيث يتم استقبال الشكاوى الخاصة بهم من خلال صفحات فيس بوك أو من خلال مكاتب استقبال الشكاوى. 

السكة الحديد غرفة طواريء لمتابعة القطارات خلال شهر رمضان وتعديل مواعيد بعض القطارات مواعيد بعض القطارات وتعديل مواعيد بعض القطارات السكة الحديد غرفة طواريء لمتابعة القطارات خلال شهر رمضان وتعديل مواعيد بعض

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