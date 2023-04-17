بوتين يشيد بالتعاون العسكرى بين روسيا والصين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعاون العسكري بين روسيا والصين، وذلك خلال لقائه وزير الدفاع الصيني لي شانج فو الذي يزور روسيا حاليا.

وأشار بوتين إلى أن وزارتي الدفاع الروسية والصينية تتبادلان المعلومات المفيدة بشكل دائم وتجريان تدريبات مشتركة، وقال: "تعمل وزارتى دفاعنا بنشاط، إننا نتبادل بانتظام المعلومات المفيدة ونتعاون في المجال العسكري التقني، ونجري تدريبات مشتركة في مختلف مسارح العمليات في كل من الشرق الأقصى وأوروبا وفي البحر وعلى الأرض"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأكد الرئيس الروسي أن التعاون العسكري بين روسيا والصين يساعد في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة على الثقة بين البلدين.

واستذكر الرئيس الروسي زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج لروسيا في مارس، عندما كان التعاون بين وزارتي الدفاع من بين الموضوعات.

وقال الرئيس الروسي إنه ناقش التعاون العسكري مع الصين إلى جانب موضوعات أخرى مع الرئيس الصيني شي جين بينج عندما كان يزور موسكو.

وتابع: "لقد وصلت إلى روسيا بعد الزيارة التي قام بها إلى بلادنا صديقنا الكبير، صديقي- الرئيس الصيني شي جين بينج. أود أن أؤكد مرة أخرى أن الزيارة كانت مثمرة للغاية. ومن بين الموضوعات الأخرى تطرقنا بطبيعة الحال إلى التعاون بين وزارتي دفاعنا. العلاقات تتطور بشكل ديناميكي في جميع المجالات في الاقتصاد، في المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية. وبين وزارتى الدفاع".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الصيني عقب إجتماعه مع الرئيس الروسي إن التعاون العسكري الفني الروسي الصيني يسهم في الأمن العالمي والإقليمي.

وتابع أنه "في الآونة الأخيرة يتطور التعاون العسكري التقني الروسي الصيني بشكل ديناميكي للغاية. وهذا يسهم في الأمن العالمي والإقليمي".

وأشار وزير الدفاع الصيني إلى أن زيارته تأتي نتيجة الاتفاقات التي توصل إليها الرئيس الروسي ونظيره الصيني شي جين بينج خلال زيارة الأخير لروسيا في مارس الماضي.

وقال: "هذه أول زيارة خارجية لي بعد أن توليت منصب وزير الدفاع. واخترت روسيا للتأكيد على الطابع الخاص والأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا الثنائية"، مشيدا بدور "الصداقة الشخصية" بين قادة البلدين. .

وأضاف لي شانج فو بعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد أن العلاقات الروسية الصينية تفوق أداؤها على الاتحادات السياسية العسكرية في حقبة الحرب الباردة.

وقال: "لدينا علاقات وثيقة للغاية. لقد تفوقوا في أدائهم على الاتحادات العسكرية والسياسية في حقبة الحرب الباردة. إنهم يعتمدون على مبادئ عدم الانحياز، وهم مستقرون للغاية".

حضر الاجتماع في الكرملين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم 14 أبريل إن لي شانج فو سيقوم بأول زيارة خارجية له لروسيا بصفته وزيرا للدفاع في الفترة من 16 إلى 18 أبريل. ويعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي، سيرجي شويجو، لبحث "الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع، فضلا عن القضايا الراهنة للأمن العالمي والإقليمي".

وعُقد اجتماع بوتين مع وزير الدفاع الصيني بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو يومي 20 و 22 مارس. في اليوم الأول من زيارة شي، تحدث الزعيمان وجها لوجه لمدة 4 ساعات ونصف الساعة وأجرى محادثات في صيغ مختلفة لمدة ست ساعات في اليوم التالي. أسفرت الزيارة عن بيانين مشتركين للرئيسين.