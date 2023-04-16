الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 25 الكبير أوي 7.. فزاع يطلق النار على العترة

الكبير أوي 7
الكبير أوي 7

وصل الكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي إلى الدوار رفقة رجاله وعلى رأسهم الغفير فزاع الذي يجسد شخصيته الفنان هشام إسماعيل من أجل القبض على المجرم الخطير حفني الديب الذي يقوم بدوره الفنان كمال أبو رية، ضمن ضيوف شرف الحلقة الـ 25 من مسلسل الكبير أوي 7.

 

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25

ووقف الكبير عمدة المزاريطة خارج الدوار، خلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25 وهو يتحدث عن خطته لاقتحام الدوار قائلا: "هنقتحم الدوار على طريقة البيتزا الكاست فرست، وناخد بالنا من الأطراف المحمصة، ومنخليش هاموشة تخرج برا الدوار ومتخلهوش يخرج بأي حاجة خالص وه أنا بيني جوعت ولا ايه، يلا بينا ناكل كشرى يا فزاع ولا هيكون مشي"، ليرد عليه فزاع الذي يجسد شخصيته الفنان هشام إسماعيل قائلا: "هيكون مشي يا كبير، نقفشوه الأول وبعدين نطلب لحضرتك يا كبير الأكل اونلاين".

وطلب الكبير من الغفير فزاع، خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25 ، أن يطلق النيران على أي شخص يخرج خارج الدوار، ليخرج العترة الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي غريب نجل الكبير، ويطلق فزاع والرجال النيران عليه، ويشعر الكبير بخوف شديد قائلا: "وقف ضرب يا غبي، دا ولدي، فيه حاجة اسمها تمييز، ميز دا ولدي مش أي حاجة وخلاص".

الحلقة 25 "الكبير أوى 7".. فزاع يخبر الكبير بمكان حفنى الديب

المنصات والقنوات الناقلة وترددها العارضة مسلسل الكبير أوى 7

ويخرج العترة نجل الكبير أوي الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي غريب قائلا: "وه يا بوي انت عايز تقتلني عشان تورثني"، ليرد الكبير عليه: "وانت حيلتك ايه غير ايرون مان وقصرية"، ويخبر الكبير قائلا: "جدو حفني الديب مشي خلاص بعد ما قرا فاتحة تيتة"، ويضرب الكبير أوي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي نجله العترة الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي غريب قائلا: "لو سمعتك قولت كده تاني المرة الجاية هقرصك من لباليبك".

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