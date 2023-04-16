الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد ردود الأفعال الدولية على تطورات الأوضاع بالسودان (فيديو)

تطورات الأوضاع
تطورات الأوضاع بالسودان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا حول ردود الأفعال الدولية على تطورات الأوضاع بالسودان.

 

ردود الأفعال الدولية على تطورات الأوضاع بالسودان:

 

حيث أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قلق مصر البالغ من التطورات بالسودان، مؤكدًا خطورة التداعيات السلبية للتطورات على السودان، ويطالب الأطراف بتغليب لغة الحوار.

 

كما أعربت السعودية عن بالغ القلق جراء حالة التصعيد، داعية القيادات السياسية لتغليب الحوار.

 

وذكرت الجامعة العربية أننا قلقون إزاء القتال بالسودان، ونشجب اللجوء للسلاح والاقتتال.

 

وقال البرلمان العربي إننا قلقون إزاء التطورات الجارية، وندعو كل الأطراف لضبط النفس.

 

وذكرت واشنطن أن بعض الأطراف تحاول عرقلة التقدم بالسودان.

 

سفارة أمريكا: تصاعد التوتر أمر في غاية الخطورة.

 

ودعى المبعوث الأممي بالسودان إلى وقف فوري للقتال.

السودان تطورات الأوضاع بالسودان ردود الفعل الدولية تطورات الأوضاع القاهرة الإخبارية

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