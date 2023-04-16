الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسلام عفيفى: لا يوجد قضايا محظورة على طاولة المناقشات فى الحوار الوطنى

إسلام عفيفي
إسلام عفيفي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إنه يوجد تواصل مع الشباب قبل جلسات الحوار الوطني، على أرض الواقع في الجامعات والنقابات والهيئات العمالية، وهو فرصة كبيرة للإعلام لرصد  حالة الزخم والأراء المختلفة؛ لأن هذا ذخيرة الوطن الرئيسية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحور الوطني مليئ بأفكار غير موجودة ولأول مرة تطرح وكل هذه القضايا دون سقف أو أن يكون هناك قضايا محظورة على طاولة المناقشات والحوار وهو فرصة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن الأمانة الفنية للحوار تلقت أكثر من 96 ألف مقترح وهذا رقم كبير جدًا في القضايا التي يفكر بها الناس في كل المحاور. 

الحوار الوطني مسئولية سياسية ومشاركة في صناعة القرار

وأشار إلى أن الرهان الأساسي أننا مقتنعين أن الحوار الوطني مسئولية سياسية ومشاركة في صناعة القرار، والجميع على قدر المسئولية سواء أحزاب سياسية وخبراء، وكل المصريين مدعوين  للمشاركة به من خلال مؤسسات حاضرة داخل لجان الحوار الوطني.

إسلام عفيفي الحوار الوطنى مسئولية سياسية طاولة المناقشات قضايا محظورة

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