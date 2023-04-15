السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل.. هارى كين وسون يقودان هجوم توتنهام أمام بورنموث بالدورى الإنجليزى

هاري كين وسون هيونج
هاري كين وسون هيونج مين

أعلن الإيطالي كريستيان ستيليني، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه بورنموث، في الرابعة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "توتنهام" بلندن، في إطار الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقود هاري كين، هجوم توتنهام في لقاء اليوم، إلى جانب كل من الكوري الجنوبي سون هيونج مين، والسويدي ديان كولوسوفيسكي.

جاء تشكيل توتنهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، كليمان لينجليه.

خط الوسط: بيدرو بورو، أوليفر سكيب، بيير إيميل هويبيرج، إيفان بريسيتش.

خط الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين، ديان كولوفيسكي.

ويقود كريستيان ستيليني، فريق توتنهام، بشكل مؤقت، في أعقاب إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي، من تدريب الفريق، في السادس والعشرين من مارس الماضي.

ويحتل توتنهام، المركز الخامس، في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 53 نقطة، بينما يحتل بورنموث، المركز الخامس عشر، برصيد 30 نقطة.

وكان توتنهام، قد تغلب على برايتون أند هوف ألبيون، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الثلاثين التي جمعتهما يوم الثامن من أبريل الجاري.

 

كريستيان ستيليني توتنهام هوتسبير بورنموث هاري كين سون هيونج مين توتنهام

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