الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد» تكشف أسباب الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب تراجع درجات الحرارة والموجة الباردة التي تضرب البلاد على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأكدت الهيئة في بيان لها، عن تعرض البلاد لكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، مؤكدة أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى تُسجل 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع وجود نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية.

وحذرت الهيئة من فترات الليل، مؤكدة أن الأجواء تكون باردة على أغلب الأنحاء، حيث تصل الصغرى إلى 13 درجة مئوية، مشيرة إلى استمرار سقوط الأمطار المتفاوتة على أنحاء البلاد.

وأكدت الهيئة، أن طقس اليوم الأربعاء، يشهد أمطارا تتراوح قوتها بين متوسطة الشدة، والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورًا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد ورفح والعريش.

وتوقعت الهيئة أن تصل موجة الأمطار إلى العديد من المناطق ولكن بكميات أقل، فقد تكون متوسطة إلى خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة الكبرى حتى مساء اليوم، وتصل خفيفة إلى محافظات شمال الصعيد، وبعض المناطق من جنوب سيناء.

وعن طقس الخميس، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يشهد طقسًا مائلًا للبرودة صباحا، مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة، ومائلًا للبرودة على جنوب البلاد.

وقالت الأرصاد إن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، بنسب خفيفة على فترات متقطعة من اليوم.

وعن حركة الملاحة، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج لين 1,5:2 متر.

ونقدم لكم في السطور التالية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس.. 

القاهرة العظمى 24 ، الصغرى 13

العاصمة الإدارية العظمى 24، الصغرى 13

الإسكندرية العظمى 20 ، والصغرى 12

العلمين الجديدة العظمى 20، والصغرى 12

مطروح العظمى 21، الصغرى 11

شرم الشيخ العظمى 26، الصغرى 16

الغردقة العظمى 27، الصغرى 16

أسيوط العظمى 25 ، الصغرى 12

سوهاج العظمى 26، الصغرى 13

قنا العظمى 27، الصغرى 14

الأقصر العظمى 26،  الصغرى 16

أسوان العظمى 28، الصغرى 15

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