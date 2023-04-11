الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"فضل صيام شهر رمضان" ندوة بمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة

الندوة
الندوة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون برئاسة المحاسب السيد حمزة بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة برئاسة إيناس الشمسي وبالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية  الأزهر الشريف، ندوة توعوية تناولت عدة موضوعات منها " فضل صيام شهر رمضان، نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم ، والرضاعة الطبيعية للأطفال وتقوية المناعة ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك بحضور  عبير مسموع  مدير وحدة تكافؤ الفرص بوادي النطرون وفضيلة مشايخ القافلة الدعوية" الشيخ سمير عبد الفتاح ،الشيخ خالد محمد عوض، الشيخ محمد احمد حسان، الشيخ مصطفي محمد رجب الشيخ،عبدالرحمن محمد بكري الشيخ كامل احمد كامل " وقد إستفاد من الندوة ٣٥ فرد .

 

وفى ذات السياق تم تنظيم ندوة أخرى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة  محمد كجك تحت عنوان التكامل الإقتصادي والمشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية للسيدات بحضور عبير عبد القادر مسئول لجنة تكافؤ الفرص بمركز ومدينة دمنهور والدكتورة شرين حمدى مديرة إدارة الجوده بمديرية الصحة، حيث تضمنت الندوة تشجيع المشروعات الصغيرة للسيدات والتكامل الاقتصادى وكيفية دعم السيدات المنتجات والعمل عل تنميتهم حرفيا وذلك لدعم الأسرة وطرح طرق وأساليب التفكير لعمل مشروعات والخطوات وامثلة المشروعات.

يأتى ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة.

ادي النطرون البحوث الاسلامية الأزهر الشري الدكتورة نهال بلبع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الشيخ خالد القافلة الدعوية

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