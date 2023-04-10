الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عقب افتتاحه.. تعرف على تفاصيل قصر ثقافة ببا في بني سويف

قصر ثقافة ببا
قصر ثقافة ببا

منارة ثقافية جديدة، في محافظة بني سويف، وبالتحديد في مركز ببا، انضمت إلى المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد تجديدها ورفع كفاءتها، لاستقبال الجمهور وتقديم الخدمة الثقافية والفنية لهم.

وفي هذا التقرير نرصد تفاصيل قصر ثقافة ببا الذي افتتحته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أمس، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

يتكون القصر من ثلاثة أجزاء هي الأرضي والمسرح والموقع العام، ويضم قاعات أنشطة متعددة، ومسرح على مساحة 800 متر يسع 300 فرد، تم تجهيزه بأحدث أجهزة الصوت والضوء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الحريق.

وكان قد توقف العمل بقصر ثقافة ببا، طيلة الفترة الماضية، نظرا لنا تعرض له من تراجع في البنية التحتية الخاصة به، وتم ادراجه ضمن خطة التطوير الخاصة لقصور الثقافة، حتى تم الإنتهاء منه، وعاد ليصبح شعاع نور جديد يقدم خدمة جماهيرية، لأهالي المركز.
قصر ثقافة ببا سيكون بمثابة منارة ثقافية وفنية تقدم كافة الخدمات الإبداعية لأبناء "ببا" والمناطق المحيطة بها، لاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالثقافة والفنون كإحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير المواطنين وتساهم في بناء شخصيتهم. 
كما يمثل القصر إضافة متميزة للقطاع الثقافي بالمحافظة، والذي سيتم  إدراجه بمشروع "سينما الشعب" ، ضمن ‏جهود وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.

ومن ناحية أخرى تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تطوير وتجهيز المواقع الثقافية الخاصة بها، والمعطلة في المحافظات لتقديم الخدمات للجمهور، ونشر التنوير، ورفع الوعي، وبناء الإنسان والقضاء على الأفكار الظلامية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح عدد كبير من المواقع الثقافية الحديدة في عدد من المحافظات.

منارة ثقافية جديدة محافظة بني سويف قصر ثقافة ببا الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور محمد هاني غنيم

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