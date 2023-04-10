23 بطاقة صفراء و7 ركلات جزاء.. ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أمين عمر؟

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، تعيين الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في تمام التاسعة والربع مساء الإثنين في نهائي كأس مصر على ستاد القاهرة الدولي.

وسيكون أمين عمر حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وأحمد حسام طه حكم مساعد ثاني، بينما سيكون محمد عادل حكم رابع.

وسيكون أحمد الغندور حكم تقنية الفيديو، ويعاونه في الفار هاني عبد الفتاح، وعمرو الشناوي.

وستكون المواجهة هي رقم 20 التي يديرها أمين عمر للنادي الأهلي بعد أن أدار 19 مباراة سابقة للمارد الأحمر.

وانتصر الأهلي في 11 مباراة أدارها الحكم الدولي، بينما تعادل في 6 مباريات وخسر مواجهتين.

وحصل لاعبو الأهلي على 23 بطاقة صفراء في تلك المواجهات، وتلقى الفريق بطاقة حمراء واحدة حصل عليها صالح جمعة لاعب المارد الأحمر السابق في المباراة التي خسرها الفريق أمام مصر المقاصة بنتيجة 3-2.

واحتسب أمين عمر 7 ركلات جزاء لصالح الأهلي، وهو ثاني أكثر الفرق التي احتسب لها ركلات جزاء بعد الزمالك الذي احتسب له 12 ركلة جزاء.

وسجل لاعبو الأهلي في 19 مباراة أدارها أمين عمر 39 هدفًا واستقبلت شباكهم 13 هدفًا.

وكانت آخر المواجهات التي أدارها للأهلي أمام فيوتشر بالجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وانتهت بالتعادل 1-1.