المشدد 6 سنوات لعامل يروج الهيروين في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل بمغسله بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح والطلقات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامه شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم.

- تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية، المقيدة 17572 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بورود معلومات مفادها قيام المتهم " م. م. م" عامل بمغسلة ، بالاتجار في المواد المخدرة وعلي اثر ذلك تلقت الإدارة اتصالا هاتفيا من أحد مصادرها السرية ، بتواجد المتهم بأحد شوارع الدائرة يزاول نشاطه الإجرامي .

وعلى الفور انتقلت القوة الأمنية الي محل البلاغ وابصرت القوة المتهم يناول أحد عملائه لفافه بلاستيكية لمخدر الهيروين من حقيبة جلدية نظير مبلغ مالي، فتم ضبطه ولاذ العميل بالفرار، واستخلاص الحقيبة حوزة المتهم تبين أنها تحوي على 12 لفافة لمخدر الهيروين.

بتفتيشه عثر معه على " سلاح ناري بالخزينة الخاصة به وبفحصه تبين أنه يحتوي على5 طلقات، وبتفتيش شخص المتهم وجد بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الناري للدفاع عن نفسه وعن تجارته الاثمة.

و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وإحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها عليه.