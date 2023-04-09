الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية فى سنورس بالفيوم

حالات تعد على الأراضي
حالات تعد على الأراضي الزراعية

قال المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إنه تم تنفيذ إزالة لحالتي تعد بقرية مطرطارس، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدي ومنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سنورس أن حالات الإزالة عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض، الأولى على مساحة 1 قيراط و4 أسهم، والثانية بمساحة 12 سهمًا.

كما أزالت الوحدة المحلية بقرية بيهمو حالة تعد على قطعة أرض زراعية بمساحة 12 سهمًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إزالة 3 حالات تعد الأراضي الزراعية بمركز سنورس الفيوم

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية والأسواق الناشئة خلال تعاملات الأسبوع الماضى

تقارير دولية تكشف تفاصيل التراجع الجديد فى الذهب وارتفاع النفط للأسبوع الثانى

تراجع طفيف فى أسعار الفضة اليوم الأحد

ضبط 17 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء فى سنورس بالفيوم

وزير الرى يوجه بتفعيل غرف الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

6 إصابات فى حادث إطلاق نار جنوب القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل