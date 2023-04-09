إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية فى سنورس بالفيوم

قال المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إنه تم تنفيذ إزالة لحالتي تعد بقرية مطرطارس، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدي ومنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سنورس أن حالات الإزالة عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض، الأولى على مساحة 1 قيراط و4 أسهم، والثانية بمساحة 12 سهمًا.

كما أزالت الوحدة المحلية بقرية بيهمو حالة تعد على قطعة أرض زراعية بمساحة 12 سهمًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.