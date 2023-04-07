الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بقنا

إصابة 3 أشخاص
إصابة 3 أشخاص

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب توك توك بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة عمليات قنا يفيد إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب توك توك بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى فاو بدشنا لتلقى العلاج اللازم.

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