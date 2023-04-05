محمد صبحي: أحمد زكي خُدع عند تجسيده لـ عبد الحليم حافظ

قال الفنان محمد صبحي، إنه عرض عليه تجسيد شخصية الشيخ زايد آل نهيان، ولكن مشروع الفيلم لم يكتمل.

التجسيد الفني

وأكد محمد صبحي، خلال لقائه عبر فضائية "هي"، أنه التقى بالشيخ زايد لأكثر من مرة، موضحًا أنه كان قوميًا عروبيًا، مؤكدًا أن الشيخ زايد قدم المساعدة لمصر في كثير من الأوقات، موضحًا أنه كان يعرف قيمة مصر.

وكشف محمد صبحي أن مشروع الفيلم لم يكتمل، بسبب المشكلات التي قد تحدث بسبب اعتراض البعض على ووقائع معينة، والتي قد تسبب حساسية لدى البعض، مؤكدًا أنه يرفض تجسيد حياة أي فنان في عمل فني، رافضًا تجسيد شخصية نجيب الريحاني في عمل درامي، قائلًا: 90% من حياة الريحاني فن، والـ 10% أحداث حياتية، هل هنعمل مسلسل عن حياته الفنية ده مالوش لازمة لأن أعماله موجودة والناس شافتها، ولو هنعمل مسلسل عن حياته الشخصية واتجوز مين وتطلق مين، ده بيشوه صورة الفنان لدى الجمهور، وده مش عايزه.

الأعمال الفنية

كما تحدث محمد صبحي عن تجسيد الفنان أحمد زكي لشخصية العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ في فيلم حليم، قال صبحي: أحمد زكي خدع وتم جره إلى هذا الأمر خلال فترة مرضه، أحمد جسمانيًا ولونًا وروحًا مش عبدالحليم، مشيرًا إلى أن حياة عبدالحليم كانت شغل وفن فقط، ولم تكن هناك الأمور الخاصة بزواجه من الفنانة سعاد حسني وهذه الأشياء.