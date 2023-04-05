الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

استنكرت دولة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، بشدة اقتحام قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.

وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وأكدت الخارجية الإماراتية أن عدم تحصن المصلين بالمسجد أو العبث بالأسلحة والمفرقعات داخل دور العبادة"، مشددة على أهمية احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، وفقا لوكالة وام.

ودعت الخارجية الإماراتية السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشدد الخارجية الإماراتية على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بداية اقتحام المسجد الأقصى المبارك

وبدأت المناوشات بعد انتهاء الفلسطينيين من أداء صلاة التراويح داخل المسجد الأقصى المبارك، حيث بلغ عدد المصلين نحو 80 ألف شخص، حيث يبقى العديد من المعتكفين داخل المسجد دون مغادرته.

واستمرت تلك المناوشات لنحو ثلاثة ساعات، حتى بدأت عناصر الشرطة الإسرائيلية تنفيذ عملية الاقتحام حوالي الساعة الواحدة والنصف بحسب توقيت القدس (12:30 بتوقيت القاهرة)، ودخلت أعداد ضخمة من القوات إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.

واعتدت عناصر الشرطة الإسرائيلية بقوة وعنف مفرط على الفلسطينيين الموجودين داخل المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين.