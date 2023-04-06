الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الهجرة تدعو الطلبة العائدين من أوكرانيا إلى إرسال بياناتهم

وزيرة الهجرة السفيرة
وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي

في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية بالطلبة المصريين الدارسين بالخارج ورعايتهم، في ظل التحديات التي تفرضها المستجدات على الساحة العالمية، دعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب العائدين من أوكرانيا والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم في مصر، ولم يتقدموا لامتحانات تحديد مستوى سابقة، لسرعة التسجيل؛ لحصر أعداد العائدين مع إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة والأخيرة تمهيدا لإلحاقهم بالجامعات.

وحثت وزارة الهجرة العائدين من أوكرانيا، الذين لم يتقدموا لإجراء امتحانات تحديد المستوى من قبل، ضرورة التسجيل وإرسال الأوراق الخاصة بهم  عبر استمارة التسجيل المرفقة، مع العلم أنه تم مد فترة التسجيل حتى 10 أبريل.


وتشمل البيانات المطلوبة: "الاسم رباعيًا، كلية الدراسة في أوكرانيا، السنة الدراسية"، وذلك لحصر أعداد الراغبين في الإلتحاق بالجامعات المصرية، وتعد هذه هي الفرصة الرابعة والأخيرة أمام الطلبة العائدين من اوكرانيا لبحث موقفهم النهائي، وذلك من خلال الرابط التالي:
‏https://forms.gle/AYrGivPHNmUF6gKA8

 

وكان قد دعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب العائدين من أوكرانيا والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم في مصر، ولم يتقدموا لامتحانات تحديد مستوى سابقة، بسرعة التسجيل لحصر أعداد العائدين مع إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة والأخيرة تمهيدًا لإلحاقهم بالجامعات.

 

وحثت وزارة الهجرة العائدين من أوكرانيا، الذين لم يتقدموا لإجراء امتحانات تحديد المستوى مسبقًا، ضرورة التسجيل وإرسال الأوراق الخاصة بهم  عبر استمارة التسجيل المرفقة، مع العلم انه تم مد فترة التسجيل حتى 10 أبريل.

 

وتشمل البيانات المطلوبة: "الاسم رباعيًا، كلية الدراسة في أوكرانيا، السنة الدراسية"، وذلك لحصر أعداد الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، وتعد هذه هي الفرصة الرابعة والأخيرة أمام الطلبة العائدين من أوكرانيا لبحث موقفهم النهائي، وذلك من خلال الرابط التالي:
‏https://forms.gle/AYrGivPHNmUF6gKA8

وزارة الهجرة تدعو للمرة الرابعة والأخيرة الطلبة العائدين من أوكرانيا إرسال بياناتهم وزارة الهجرة تدعو للمرة الرابعة والأخيرة الطلبة العائدين من أوكرانيا إرسال بياناتهم إطار الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية بالطلبة المصريين للمرة الرابعة والأخيرة المصريين الدارسين بالخارج

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