الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد عرض الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة والقنوات الناقلة

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

يعرض اليوم الحلقة 14 من مسلسل «علاقة شرعية» بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم والفنانة ميمي جمال، وعدد آخر من النجوم، والمذاع عبر قنوات DMC وDMC دراما وقناة الحياة.

مواعيد عرض الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة والقنوات الناقلة

وتعرض الحلقة على قناة دي إم سي الساعة 11:30 مساءً، وتتكرر الساعة 8:30 صباحًا، كما يظهر في القناة دي إم سي الدراما الساعة 8 مساء وتكرر الساعة 3 صباحا و9 صباحا و2 مساء.

كما ستعرض الحلقة على قناة الحياة اليوم في تمام الساعة 9:30 مساءً، وستكون الإعادة في الساعة 4:30 صباحاً والساعة 1:30 مساءً. يشاهد 10 م.

ملخص أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13.. كواليس قتل مي عمر

ويتكون مسلسل «علاقة شرعية» من 15 حلقة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وبسنت شوقي وعفاف مصطفى وياسمين رحمي وردشان مجدي وعدة فنانين آخرين. الدراما الخالدة – مها سليم والمركز الاعلامي – سعدي جوهر.

قصة مسلسل علاقة مشروعة 

تدور قصة مسلسل علاقة شرعية حول مجموعة من القضايا الاجتماعية ، من بينها العنف الزوجي وفكرة الزواج الثاني ، من خلال قصة عمرو ، الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال ، وهو متزوج من عالية (داليا مصطفى) ولديهما أطفال في سن المراهقة ، يتحدثان عن العمل ، شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأولاده ، بالإضافة إلى قصة الصديق الذي يعاني من توتر علاقته بزوجته ، و كيف انخرط عمرو فيها.

وقال ياسر جلال ، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء دي إم سي» على القناة «دي إم سي» عن العمل: المسلسل عبارة عن مسلسل اجتماعي ورومانسي تعتبر أحداثه جزء من جو من الانفعال والتشويق ، حيث يشعر المشاهد عند مشاهدة الحلقات بالتوتر والخوف والقلق ، وينتظر الحلقة القادمة ، لأن هذا ما شعر به عندما قرأ النص ببراعة الكاتبة سماح الحريري التي عملت معها في مسلسل قاصر وساحرة الجنوب.

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ملخص أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13 قبل عرض الحلقة 14

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