ضبط 26 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، حملة تموينية، بالإشتراك مع مجلس ومدينة إطسا، ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم قبل تهريبه للسوق السوداء حملة تموينية، بحضور محمد شعبان مساعد رئيس المركز، والمهندس بلال على فارس رئيس الرقابه التموينية، ومفتشي التموين بإطسا.



وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم بناحية الوحدة المحلية بمطول بهدف إعادة بيعهم بالسوق السوداء.

وبلغت عدد كميه الدقيق المضبوطة ٢٦شيكارة تزن الواحده ٥٠ كيلو بإجمالي الكميه ١٣٠٠ك دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز وتم عمل الإجراءات القانونية وتحرير محضر للمخالفين، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينيه على الاسواق، وتعليمات خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا لرؤساء الوحدات المحلية والاجهزة التنفيذية بمركز إطسا بمتابعة الأسواق والمخابز لضبط الأسعار.

وكانت قد أعلنت محافظة الفيوم، عن تحرير 500 محضراً متنوعاً في مختلف الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة، "مخابز – مطاحن – أسواق – مواد بترولية"، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من ضبط الأسواق وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم تحرير 395 محضراً بقطاع المخابز والمطاحن، منها 44 محضر نقص وزن، و65 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و6 محاضر توقف عن الإنتاج، و26 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، ومحضر إثبات مبيعات وهمية بمقدار 38 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم، كما تم تحرير محضرين لعدم وجود سجلات التفتيش أثناء المرور، و251 محضر لمخالفات متنوعة.



وفي مجال الأسواق والمواد البترولية والتجار التموينيين واللحوم، تم تحرير 105 محضراً متنوعاً، منها عدد ٦٣ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات السلع الغذائية وغير الغذائية، ومحضرين انتهاء صلاحية مواد غذائية وغير غذائية بإجمالي ٥٠٠ عبوة، و۹ محاضر ألعاب نارية مجهولة المصدر بإجمالى 35 ألف قطعة مختلفة الأحجام والأصناف.

خلال ضبط 26 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

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