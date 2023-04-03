الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 26 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

خلال ضبط 26 شيكارة
خلال ضبط 26 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، حملة تموينية، بالإشتراك مع مجلس ومدينة إطسا، ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم قبل تهريبه للسوق السوداء حملة تموينية، بحضور محمد شعبان مساعد رئيس المركز، والمهندس بلال على فارس رئيس الرقابه التموينية، ومفتشي التموين بإطسا. 


وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم  بناحية الوحدة المحلية بمطول بهدف إعادة بيعهم بالسوق السوداء.

 

وبلغت عدد كميه الدقيق المضبوطة ٢٦شيكارة تزن الواحده ٥٠ كيلو بإجمالي الكميه ١٣٠٠ك دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز وتم عمل الإجراءات القانونية وتحرير محضر للمخالفين، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينيه على الاسواق، وتعليمات  خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا لرؤساء الوحدات المحلية والاجهزة التنفيذية بمركز إطسا بمتابعة الأسواق والمخابز لضبط الأسعار.

 

وكانت قد أعلنت محافظة الفيوم، عن تحرير 500 محضراً متنوعاً في مختلف الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة، "مخابز – مطاحن – أسواق – مواد بترولية"، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من ضبط الأسواق وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم تحرير 395 محضراً بقطاع المخابز والمطاحن، منها 44 محضر نقص وزن، و65 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و6 محاضر توقف عن الإنتاج، و26 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، ومحضر إثبات مبيعات وهمية بمقدار 38 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم، كما تم تحرير محضرين لعدم وجود سجلات التفتيش أثناء المرور، و251 محضر لمخالفات متنوعة. 

وفي مجال الأسواق والمواد البترولية والتجار التموينيين واللحوم، تم تحرير 105 محضراً متنوعاً، منها عدد ٦٣ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات السلع الغذائية وغير الغذائية، ومحضرين انتهاء صلاحية مواد غذائية وغير غذائية بإجمالي ٥٠٠ عبوة، و۹ محاضر ألعاب نارية مجهولة المصدر بإجمالى 35 ألف قطعة مختلفة الأحجام والأصناف. 

خلال ضبط 26 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

FB_IMG_1680543245992
FB_IMG_1680543245992
FB_IMG_1680543243387
FB_IMG_1680543243387
FB_IMG_1680543202809
FB_IMG_1680543202809
ضبط 26 شيكارة دقيق قبل بيعه في السوق السوداء الفيوم حملة تموينية

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

4 ملفات على طاولة وزير قطاع الأعمال عقب عودته من العمرة

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين في حياة الإمام الشافعي

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

لياو ليتشيانج

التحديث الصينى النمط... الحل الصينى لمعضلة التنمية البشرية

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت