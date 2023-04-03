قضايا عائلة تنال اهتمام الجمهور.. مسلسلات تناقش أزمات أسرية هذا العام

مجموعة متنوعة من المسلسلات هذا العام استحوذت على اهتمام المشاهد المصري في الموسم الرمضاني الحالي، وما زاد من اهتمامهم كونها متعلقة بقضايا عائلية.

وترصد “الدستور” أبرز المسلسلات التي تناقش قضايا عائلية.

مسلسل جعفر العمدة

المسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، ويتضمن رحلة بحث جعفر عن نجله، الذي تم اختطافه بالحلقة الأولى خلال أحداث المسلسل، تدور أحداثه في حي السيدة زينب، ويظهر فيه محمد رمضان بشخصية جعفر العمدة المتزوج من أكثر من 4 سيدات.

مسلسل تحت الوصاية

يعرض مسلسل تحت الوصاية في النصف الثاني من رمضان، حيث كشف البرومو عن معاناة الفنانة منى زكي، إذ ظهرت أولا بالبحث عن نجلها “ياسين”، الذي فقدته بالقطار أثناء السفر لمدينة الإسكندرية بعد وفاة زوجها، وتظهر فيه قصة معاناة عائلية تقودها امرأة.

“تحت الوصاية”، مكون من 15 حلقة، والمسلسل تأليف خالد، وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم.

جت سليمة

ضمن المسلسلات التي حملت طابعا عائليا أيضًا، مسلسل جت سليمة، الذي سيعرض في النصف الثاني من رمضان، حيث ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم من خلال برومو وهي تقرأ القصص من كتاب قديم لشقيقها صغير وبعد قراءتها الجملة الأولى من الكتاب، تنتقل بالزمن بمشاركة شقيقها لزمن آخر، لتجد نفسها في مكان يشبه السيرك.

مسلسل “جت سليمة” تعود به دنيا سمير غانم، إلى جمهورها ومحبيها بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت اَخر أعمالها “بدل الحدوتة 3” الذي تم عرضه في رمضان 2019.

مسلسل جت سليمة من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري ومن إنتاج أحمد السبكي، ويشاركها البطولة محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت.

