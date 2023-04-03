برلمانية تدشن مؤسسة أمل مصر لتطوير القرى الفقيرة تحت مظلة «حياة كريمة»

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، عن تدشين مؤسسة «أمل مصر» تحت التأسيس، لتكون شريك فاعل مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في القرى والمناطق الأكثر فقرًا.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته النائبة أمل سلامة، بحضور رموز العمل السياسي والاقتصادي ونواب مجلسي النواب والشيوخ وقيادات العمل الأهلي.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن فكرة تأسيس المؤسسة جاءت بعد النجاح الكبير وغير المسبوق لمشروع «أمل مصر» في تطوير وتنمية قرية «الحلة» بمركز قوص بمحافظة قنا، وتحويلها إلى قرية نموذجية صديقة للبيئة وخالية من الأمية والأمراض المعدية، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن تنمية وعي المواطنين للحفاظ على المكتسبات التي حققتها مبادرة «حياة كريمة» والمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت أن مؤسسة «أمل مصر» تهدف لأن تكون شريك فاعل مع مؤسسات الدولة فى مشروعات تنمية وبناء الإنسان فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وزيادة وعي المواطنين للحفاظ على البيئة، والتصدي للشائعات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، كما تحمل المؤسسة على عاتقها الدفاع عن حقوق المرأة، والحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، فضلًا عن رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوي.

وأوضحت النائبة أمل سلامة، أن من بين أهداف مؤسسة «أمل مصر» الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية بالقرى والمناطق الأكثر فقرًا، وتطوير قدرات المرأة وتنمية مهاراتها بهدف تمكينها اقتصاديًا وسياسيًا وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، ودعم مشروعات المرأة المعيلة، وإنشاء دور لرعاية الأيتام وحضانات للأطفال ودور للطالبات المغتربات.