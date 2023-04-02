غلق مخبز وتحرير 19 محضرًا خلال حملة على المخابز فى المحمودية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بقيادة المحاسب مجدي الخضر، حملة على المخابز بمركز المحمودية، وذلك استمراراً للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة على المخابز بنطاق المحافظة، لمواجهة الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت الحملة، التي تمت تحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بالمديرية، عن تحرير 19 محضرا متنوعا فى مجال المخابز، منها ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، وضبط 10 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما.

كما قامت الحملة بتحرير 8 محاضر، لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.