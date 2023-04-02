الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق مخبز وتحرير 19 محضرًا خلال حملة على المخابز فى المحمودية

الحملة
الحملة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بقيادة المحاسب مجدي الخضر، حملة على المخابز بمركز المحمودية، وذلك استمراراً للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة على المخابز بنطاق المحافظة، لمواجهة الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

أسفرت الحملة، التي تمت تحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بالمديرية، عن تحرير 19 محضرا متنوعا فى مجال المخابز، منها ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، وضبط 10 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما.

كما قامت الحملة بتحرير 8 محاضر، لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إجراءات القانونية الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة التحفظ على المضبوطات حملة تموينية

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

عكاظ: مصر والسعودية تتمتعان بثقل وقوة وتأثير عربيًا وإسلاميًا ودوليًا

العثور على جثة شاب ملقاة في منور عقار مهجور بالأقصر

العلاقات المصرية السعودية: شراكة راسخة وتنسيق مشترك

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه

«تعليم الجيزة» تصدر تعليمات بشأن اختبارات الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية