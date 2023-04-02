بوليانسكى: روسيا ستترأس مجلس الأمن الدولى بنزاهة

قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا ستكون وسيطًا نزيهًا خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي.

وأوضح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عبر "تليجرام": "في الأول من أبريل، انتقلت رئاسة مجلس الأمن الدولي إلى روسيا لمدة شهر، وهكذا تعرض جميع أعدائنا الحاقدين والمنتقدين لنا للخزي والعار، وكان ترؤسنا لمجس الأمن شوكة في حلوقهم".

وشدد "بوليانسكي"، على أن: روسيا ستترأس مجلس الأمن بنزاهة، كما يليق بالرؤساء، سنكون وسطاء صادقين، كما كنا في فبراير 2022 عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال فترة ترؤسنا للمجلس حينها، وأؤكد أن أية محاولات لاستفزازنا محكوم عليها بالفشل، فعلى عكس شركائنا الغربيين السابقين، نحن نمارس دورنا بشكل عادل في الساحة الدولية ولا نشجع سياسة الكيل بمكيالين.

وأشار بوليانسكي إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بالقانون الدولي وقواعد الإجراءات التي تم تطويرها على مدى عقود طويلة، وهي لا تستند إلى النظام القائم على القواعد التي يحاول الغرب الجماعي أن يفرضها مكان القانون الدولي.

ويذكر أنه تتولى روسيا اعتبارًا من أمس 1 أبريل الرئاسة الدورية في مجلس الأمن الدولي لمدة شهر واحد.

ومن المتوقع أن تكون من بين المواضيع الرئيسية أثناء رئاسة روسيا للمجلس تعددية الجوانب الفعالة والمخاطر المتعلقة بتصدير الأسلحة والتسوية في الشرق الأوسط.

ومن المرتقب أن يترأس وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بعض الجلسات لمجلس الأمن الدولي.