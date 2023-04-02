وزير السياحة والآثار يستقبل وزير الثقافة والسياحة الصينى

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمطار القاهرة الدولي، هاي هاينبج Hu Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق له، والذين وصلوا في زيارة رسمية لمصر والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.

وكان في استقبالهم غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير لياو ليتشانج سفير الصين بالقاهرة، والمستشار عمرو عبد الله المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذة نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي.

من جانبه، رحب أحمد عيسى بالوزير الصيني والوفد المرافق له في مصر، آملاً أن تكون هذه الزيارة مثمرة وأن تحقق الأهداف المرجوة، منها بما يساهم في تعزيز العلاقات المصرية الصينية وخاصة في مجال السياحة والآثار، ومتمنياً لهم إقامة سعيدة ومتميزة يستمعوا خلالها بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة لمصر.

وتم خلال اللقاء، الإشارة إلى بدء عودة السياحة الصينية إلى مصر ووصول أول فوج سياحي إلى مطار القاهرة في 20 يناير الماضي، بعد قيام جمهورية الصين الشعبية برفع جميع القيود المفروضة على السفر الدولي بعد جائحة كورونا.

وأكد وزير السياحة والآثار على أهمية السوق الصيني بالنسبة للسياحة في مصر باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة، معرباً عن رغبة مصر في جذب المزيد من السائحين الصينيين إلي مصر.

كما أشار أحمد عيسى إلى أنه بالتزامن مع زيارة الوزير الصيني لمصر، فقد أعلنت الوزارة منذ أيام قليلة ماضية عن عدد من التيسيرات والتسهيلات الجديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة والتي جاء من بينها السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية Visa upon arrival.

من جانبه، أكد وزير الثقافة والسياحة الصيني عن عمق العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، معرباً عن حرص بلاده على بحث وتعزيز مزيد من التعاون بين البلدين، في المجالات المختلفة ومنها مجال السياحة والآثار.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر مجموعة من اللقاءات الرسمية، مع عدد من المسئولين المصريين لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والصيني.

كما يتضمن برنامج الزيارة عدد من الفعاليات ومنها المشاركة في ورشة عمل مهنية سيتم تنظيمها بين عدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية والصينية ومنظمى الرحلات الصينين، لبحث سبل زيادة التبادل السياحي بين البلدين.

جدير بالذكر أنه بالتزامن مع زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق له، تستضيف وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفد من دولة الصين يضم 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة، للقيام بزيارة تعريفية لعدد من المقاصد السياحية في مصر، وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.