السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جماهير الأهلى تتوافد على استاد القاهرة لحضور مباراة الهلال السودانى بأبطال إفريقيا

الاهلى
الاهلى

توافد جماهير النادي الأهلي على استاد القاهرة الدولي، من أجل حضور مباراة الفريق أمام الهلال السوداني ضمن منافسات بطولة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم السبت، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للمسابقة الإفريقية.

وحرصت جماهير الأهلي على التوافد بكثافة على استاد القاهرة الدولي من أجل دعم الفريق ومؤازرته في لقاء اليوم، حيث فضل عدد كبير من الجماهير الحضور مبكرًا والإفطار في المدرجات، استعدادًا لمشاهدة اللقاء.

وكان النادي الأهلي قد حصل على موافقة الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع في لقاء الهلال السوداني.

ويحتاج الأهلي للفوز اليوم على الهلال السوداني بنتيجة 1-0، أو بفارق هدفين، لضمان التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

النادي الأهلي الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم كرة القدم

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