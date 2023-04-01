الرئيس من سيناء: سعيد بوجودى وسط أبنائى من مقاتلى القوات المسلحة

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بوجوده وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية في سيناء.

وقال الرئيس من خلاله حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري.. سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي».

الرئيس السيسي مع القوات المسلحة في سيناء

وفي سياق متصل، نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

كما بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1444هـ.

الرئيس السيسي مع القوات المسلحة في سيناء

وجاء فيها: «الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية– القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان المجيد الذي سيظل رمزًا للقيم الخالدة لأمتنا المصرية وامتلاكها لأسباب القوة والقدرة لإعلاء إرادة الوطن والعبور به إلى آفاق المستقبل.. ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بذكرى هذه الملحمة الوطنية التي تنبض في وجدان كل مصري يستلهمون قيم التضحية والفداء والعمل بكل تجرد لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها محافظون على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد للذود عن ترابنا الوطني وحماية مقدرات الشعب المصري وركائز أمنه القومي على كل الاتجاهات.. داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم والشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

الرئيس السيسي مع القوات المسلحة في سيناء

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى النصر.

الرئيس السيسي مع القوات المسلحة في سيناء

الرئيس السيسي مع القوات المسلحة في سيناء