السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن مشروع «سترة».. تسليم ألف وحدة سكنية في 10 محافظات

وحدات سكنية
وحدات سكنية

تواصل مؤسسة "الوليد للإنسانية" تعاونها مع مؤسسة "مصر الخير" في مشروع "سترة" لتوفير السكن الملائم واللائق في ١٠ محافظات للأسر الأكثر احتياجا ضمن المرحلة السادسة للمشروعوذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين لتوفير السكن اللائق لعدد ١٠ آلاف أسرة لدعم ومعاونة الفئات المستهدفة في الحصول على الخدمات التنموية لتحسين الظروف المعيشية حيث تم الانتهاء من المرحلة السادسة ومن المقرر البدء في تنفيذ المرحلة السابعة خلال العام الحالي.

وقال الدكتور محمد رفاعي، المدير التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير " ان التعاون مع "مصر الخير "يعكس إيمان مؤسسة الوليد للإنسانية لخلق شراكة حقيقية وتعاون مشترك بين مؤسسات العمل الأهلي والخيري الرائدة في الوطن العربي، ومؤسسات الدولة المصرية لتمويل وتنفيذ وإدارة مشاريع تهدف لتنمية المجتمعات العربية. 

وأشار الرفاعي إلى الانتهاء من نحو ألف منزل في عدد من المحافظات كما بلغ عدد المستحقين المباشرين وغير المباشرين نحو ٥٠٠٠ الاف مستحق في محافظات الدقهلية وأسيوط والجيزة والأقصر والبحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والشرقية وأسوان ودمياط.

وأضاف أن مؤسسة "مصر الخير" تتولى الإدارة الفنية والمجتمعية والمالية للمشروع والقيام بإنشاء 10 الآف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف عن طريق التمويل المقدم من مؤسسة الوليد للإنسانية لأعمال الإنشاءات من خلال إدارة البرنامج الزمنى العام والتفصيلي والتدفقات النقدية وادارة آليات الرقابة والمتابعة الفنية للمشروع، ومراجعة واعتماد التصميمات والمخططات والمواصفات الفنية.

وأوضح أن التعاون الثاني مع مؤسسة "مصر الخير" مستمر منذ عدة سنوات، حيث تم العمل فك كرب أكثر من 1000 غارم وغارمه من السجون المصرية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2014 هو أحد البرامج التي تنفذها المؤسسة والذي يهدف لتوفير حياة كريمة للغارمين بفك كربهم ومن ثم دعمهم مادياً ومعنوياً مما يصون كرامتهم ويخوّلهم العودة الى المجتمع كعناصر فعالة.
 

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