«الأرصاد»: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر» المذاع عبر فضائية " الأولى المصرية، إن البلاد شهدت على مدار الـ72 ساعة الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية جافة ساعدت على زيادة الشعور بالبرودة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بحوالي درجتين مقارنة بالأمس، وتسود أجواء ربيعية مائلة للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للدف على محافظات السواحل الشمالية، حيث تسجل العظمى اليوم 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.