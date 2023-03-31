غزل المحلة يواجه الاتحاد السكندري للتخلص من لعنة الفوز الزمالك

يستضيف غزل المحلة فريق الاتحاد السكندري في التاسعة والربع مساء اليوم بملعب غزل المحلة في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري في الممتاز.

فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال يحتل المركز العاشر برصيد 27 نقطة من سبعة انتصارات وستة تعادلات و8 هزائم وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 29 هدفا وما زال الفريق يعاني لعنة فوزه على الزمالك في المباراة التي أقيمت يوم 24 يناير حيث خاض بعدها 6 مباريات في الدوري جمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع البنك الأهلي والإسماعيلي والهزيمة أمام حرس الحدود وأسوان والمقاولون والداخلية كما خسر بركلات الترجيح أمام الإسماعيلي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وبالتالي يسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات حتى يبقى بعيدا عن صراع الهبوط.

عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان وأحمد ميهوب وأحمد رضا ومحمود علاء ومحمد جابر والسيد الشبراوي وطارق سامي وإيهاب سمير، ومعاذ الحناوي ومصطفى العش وأحمد الشيخ وإبراهيم كونيه وكريم مصطفى ومحمد سيد بازوكا وإبراهيم عايش وحميد ماو وأحمد النادرى و مصطفي أسامة "ديشة" و حازم مرسى وعبد الرحمن عاطف و تشارليزباس و جابريل أوروك.

على العكس تماما لم يخسر الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش في آخر 9 مباريات ويحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الحادي والعشرين وحقق زعيم الثغر 11 فوزا مقابل ثلاثة تعادلات و6 هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 39 واحتل المركز الثالث بالتساوي مع بيراميدز.

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان وصبري رحيل ومحمود علاء وهشام صلاح والسيد سالم وخالد صبحي و إبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي وخالد الغندور ومحمود عبدالعزيز ومحمد محمود وإسلام عبدالنعيم وناصر ناصر وأحمد فهد وعبد الغني محمد ومحمد فارس وفوزي الحناوي وعمار حمدي وأوستن أموتو وأحمد عيد.

وشهدت القائمة غياب كريستوفاو مابولولو ومورو ساليفو ومصطفى إبراهيم بسبب الإيقاف لحصول كل منهم على ثاثة انذارات وعبد الله نصيب وجافين جازيتو لتأخر عودتهما إللى مصر.

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده أسامة السيد وخالد حسين ومعهم عاطف حسين حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وهانى خيرى مساعد حكم فيديو.