عروض فنية.. أولى فعاليات ليالى رمضان لثقافة أسوان

انطلقت أولى فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان، وذلك بحضور نجوى أحمد مدير عام ثقافة أسوان.



وبدأت الفاعليات "بمقهى العقاد الثقافى" عقدت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر محمد المصرى بقصيدة "على الشباك، خربشات"، و"قولت لها، يانسمة اسوان" للشاعر محمود محمد على.



وعن "العودة إلى الجذور" تحدث الكاتب أحمد أبو خنيجر روائي وقاص وكاتب مسرحي من أبناء محافظة أسوان روئ عن "حكايات الجدة زمان بعد العشا أمام المنقد حكاية الجعرانة التى كانت لم تتزوج وطلبت منها الأم أن تخرج لتبع وهى تغنى لوز لوز من قلة الجوز وفات "مر عليها" الجمل والتور وطلبا منها الزواج ولكن لحجمهم ترفض الام إلى أن يمر بها الجعران وتوافق الأم على زواجهم لأنه صغير وبنفس الحجم".

وذكر الشيخ أحمد أبريم فى اختيار النسب لقوله: “ياللى أنت غاوى النسب حاسب من الألوان البحر واحد بس السمك ألوان”، إلى جانب تنظيم ورشة حكى للباحثة منى صبرى باطلس للمأثورات عن "عادات رمضان" تحدثت عن بعض العادات فى رمضان مثل زينة رمضان والفوانيس والإضاءات المرتبطة بهذا الشهر المبارك، وسماع الأغاني الرمضانية، وأيضا المسحراتي وتجوله في الشوارع ليوقظ الناس وينبه بوقت السحور.



وتضمنت الفعاليات ورشة فنية للاطفال "فانوس رمضان" باستخدام الورق الكانسون واستيكر لازق بشكل الخيامية للمدربة فاطمة علوانى، ورش حرف بيئية للمرأة "جلود"للمدربة شرين حسين، و "خيامية"للمدربة مروة الأمين، معرض كتاب لاصدارات الهيئة.



وفي الختام قدمت فرقتي أسوان والمنيا للفنون الشعبية عرضًا متميزًا بالتناوب بينهما قدمت اسوان "الكف، التاتا، الاراجيد، فاصل غنائى للفنان حمادة حربى، وقدمت المنيا"التحطيب، التنورة، البنت المنياوية.



وتنظم الفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال باقة متنوعة من الأنشطة التي يقدمها إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة وإشراف عماد فتحي.

فعاليات ليالى رمضان لثقافة أسوان

فعاليات ليالى رمضان لثقافة أسوان

فعاليات ليالى رمضان لثقافة أسوان

فعاليات ليالى رمضان لثقافة أسوان

فعاليات ليالى رمضان لثقافة أسوان

فعاليات ليالى رمضان لثقافة أسوان

فعاليات ليالى رمضان لثقافة أسوان

فعاليات ليالى رمضان لثقافة أسوان

فعاليات ليالى رمضان لثقافة أسوان

فعاليات ليالى رمضان لثقافة أسوان