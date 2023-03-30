ياسر جلال يكشف لـ«الدستور» تحضيراته لدوره فى «علاقة مشروعة»

بعد أداء مميّز نال إشادات عدة في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» في رمضان الماضي، دخل النجم ياسر جلال سباق الدراما الرمضانية هذا العام بدور يقدّمه لأول مرة في مسلسل «علاقة مشروعة»، الذي يُعرض على قناتي «الحياة» و«DMC».

يقول ياسر جلال، لـ«الدستور»، إنه يدرس ميول وسمات كل شخصية يقدّمها حتى تخرج للجمهور على الوجه الأمثل.

ويضيف: «صفات بعض الشخصيات قد تتشابه مع صفاتي وهذا شيء طبيعي، لكن في الأخير فأنا أتطبع بطباع الشخصية التي ألعبها. أدرس أبعادها الثلاثة المادية والاجتماعية والنفسية بالإضافة إلى علاقاته الاجتماعية ومشاعره وأحاسيسه تجاه الآخرين».

أبطال مسلسل «علاقة مشروعة»

مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وإنتاج مشترك بين شركتي «media Hub– سعدي جوهر»، و«Forever Drama- مها سليم».

تدور قصة المسلسل في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة «عمرو» الذي يلعبه ياسر جلال، وهو رجل متزوج من «عاليا» (داليا مصطفى).