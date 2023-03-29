3 طرق لتحديد أولويات صحتك العقلية والعاطفية بعد الدخول في علاقة سامة

يمكن أن يؤثر الدخول في علاقة سامة أو صعبة، سلبًا على صحتك العقلية والعاطفية، حيث يمكن أن تكون العلاقة السامة أشبه بالسقوط الحر حيث يشعر أحد الشريكين أو كلاهما باستمرار بعدم الاحترام أو عدم الدعم أو الاستنزاف العاطفي، كما أن لخوف من أن تكون وحيدًا يمكن أن يدفع الناس نحو شركاء سامين أو يبقيهم في علاقات غير صحية.

وفقًا لموقع “hindustantimes” حتى الأشخاص الأكثر ثقة ونجاحًا قد يبدأون في الشك في "مدى حبهم" عندما لا يكونا متزوجين وقد يكون من الصعب التنقل خلال فترات الصعود والهبوط في مثل هذه العلاقات، ولكن من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لرفاهيتك والاعتناء بنفسك.

فيعد مفتاح التغلب على الخوف من أن تكون وحيدًا هو تطوير شعور قوي بقيمة الذات والاستقلالية وفهم أن السعادة الحقيقية والإنجاز يأتيان من الداخل، وليس من العلاقات الخارجية أو الاجتماعية، وإذا كان هذا يبدو وكأنه أمر صعب، فابدأ باتخاذ خطوات صغيرة للاعتناء بنفسك ، ثم قم بتوسيعه ليشمل مجتمعك، وعندما تعود إلى المنزل في نفس الوقت وتنخرط في شيء أكبر منك، فقد تجد أن الخوف من التبدد وحدك وأن سعادتك لم تكن أبدًا معتمدة على أي علاقة سوى العلاقة مع نفسك.

إذا كان لديك علاقة سامة فإليك بعض ممارسات الرفاهية التي تم اقتراحها ويمكن أن تساعدك:

1. إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية: من أكثر الطرق التي يتم تجاهلها ولكنها فعالة لمكافحة الضيق العاطفي هي بناء احتياطيات الطاقة الخاصة بك. ابدأ بالحصول على نوم جيد والتركيز على الأكل الصحي والبقاء متسقًا مع الحركة أو التمرين. كلما زادت رعايتك لجسمك، زادت قدرتك على التخلص من التوتر والقلق.

2. التأمل اليقظ: ضع في اعتبارك أن التأمل اليقظ أسلحتك السرية عند مواجهة القلق والخوف. يمكن أن يساعدك كلاهما في التعرف على احتياجاتك ومشاعرك والاعتراف بها حتى تتمكن من اتخاذ القرارات بناءً على ما هو أفضل بالنسبة لك بقبول مخاوفك، تبدأ الرحلة نحو حريتك.

3. بناء نظام الدعم الخاص بك: يفقد معظم الأشخاص الذين ترسخوا في علاقات سامة الاتصال بالعائلة والأصدقاء، وجدت دراسة نشرت في مجلة علم نفس الأسرة أن الأفراد في العلاقات السامة كانوا أكثر عرضة لتجربة دعم اجتماعي سلبي مثل النقد أو اللوم أو الضغط من الأصدقاء والعائلة ارتبط هذا الدعم الاجتماعي السلبي بزيادة الضيق وانخفاض الرضا عن العلاقة.

وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة العلاقات الاجتماعية والشخصية، أن الأفراد في العلاقات السامة كانوا أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات "التباعد الاجتماعي" مثل تجنب أو تقليل الاتصال بالأصدقاء والعائلة، ارتبط هذا السلوك بمشاعر الخجل والذنب والقلق.. إذا كنت تتصل بأي من هذه يرجى التوقف وإعادة الاتصال، يمكن أن يكون بناء نظام دعم قوي أمرًا بالغ الأهمية عند ترك علاقة سامة.