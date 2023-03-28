سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-3-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

مع بداية التعاملات الصباحية شغل بال آلاف من المواطنين وخاصة الشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية، حيث شهد هبوطًا جديدًا في أسعار الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات في سوق الصاغة في مختلف ومتنوع المحافظات، وذلك تزامنًا مع انخفاض الأوقية بالبورصات العالمية، بأول أيام تداولاتها الأسبوعية وذلك نتيجة عملية الجني للأرباح.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في مصر، والطلب على المعدن بالسوق.

وبلغت قيمة كافة خسائر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية حوالى مبلغ 10 جنيهات في التعاملات الصباحية لكي تصل أسعار جرام الذهب في عيار 21 الأكثر طلبًا ومبيعًا لمبلغ 2010 جنيهات للجرام الواحد، بينما سيتراجع سعر الجنيه الذهب لمستوى مبلغ 16080 جنيهًا، وذلك دون احتساب المصنعية في سعر الجرام أو الجنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء

وانخفض في بداية التعاملات الصباحية سعر جرام الذهب عيار 24، لكي يسجل مبلغ 2297 جنيهًا، ولا يزال هو العيار الأعلى سعرًا بمصر لأنه ذو جودة أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم



وكشفت شعبة الذهب والمجوهرات اليوم الثلاثاء أن سعر جرام الذهب باليوم عيار 21 قد انخفض نتيجة هبوط حميع أوقية الذهب عالميًّا لكي يبلغ شعر 2010 جنيهات؛ ويكون هو العيار الأكثر انتشارًا بمصر حاليًّا والأعلى مبيعًا بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراجع سعر جرام الذهب في اليوم عيار 18 بنحو مبلغ 10 جنيهات للجرام الواحد، ليهبط لمستويات مبلغ 1724 جنيهًا فى التعاملات؛ ويكون هو العيار الأكثر مبيعًا في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

أما خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر فقد بلغت سعر 80 جنيهًا ليسجل نحو مبلغ 16080 جنيهًا، بينما سيصل وزن الجنيه لحوالي 8 جرامات من عيار 21 وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري وفي الصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم

وهبط سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 نحو مبلغ 71207 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو حوالي 31 جرامًا من العيار 24 وهو الأعلى جودة والأقل تشكيلًا بمصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم

وانخفض سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 حوالي مبلغ 2.297 مليون جنيه اليوم، وسيزِن 1000 جرام.