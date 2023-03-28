الخسائر تتجاوز 350 ألف جنيه.. نفوق 20 رأس ماشية فى حريق هائل بمزرعة السنطة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية على نيران حريق هائل إندلعت نيرانه بقرية منشأة سليمان بمركز السنطة إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع بـ 3 سيارات مطافي بموقع الحادث وتم السيطرة على الموقف بعدما أسفر عن نفوق 20 رٱس ماشية دون وقوع إصابات بشرية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد نشوب حريق هائل بمزرعة مواشي تقع علي مساحة 3 أفدنة بنطاق دائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بـ 3 سيارات مطافي لإخماد نيران الحريق وتم التخلص من المواشي النافقة بشكل بيئي .

وأفادت مصادر أمنية أن الخسائر الأولية تتجاوز قيمة 350 الف جنيه وأن المعاينة الأولية كشفت عن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي مفاجئ.