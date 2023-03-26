التحالف الوطني يوزع 2100 وجبة إفطار يوميا خلال رمضان في سوهاج

ينظم التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فعاليات موائد «فرحة رمضان» بعدد من مراكز محافظة سوهاج بإجمالي 2100 وجبة إفطار يوميا.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتوجيهات القيادة السياسية بدعم العمل الأهلي التنموي، ورفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي معوقات لخروج الموائد بالشكل اللائق.