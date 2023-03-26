الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحالف الوطني يوزع 2100 وجبة إفطار يوميا خلال رمضان في سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ينظم التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فعاليات موائد «فرحة رمضان» بعدد من مراكز محافظة سوهاج بإجمالي 2100 وجبة إفطار يوميا.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتوجيهات القيادة السياسية بدعم العمل الأهلي التنموي، ورفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي معوقات لخروج الموائد بالشكل اللائق.

أسر الأولى بالرعاية اجتماع اجمال أهل الاهل الأسر الأولى بالرعاية الاشتراطات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

محكمة القاهرة الاقتصادية تلزم شيرين عبدالوهاب بدفع 5 ملايين لـ«روتانا»

البنك الدولي يعقد حدثاً حول التمكين الاقتصادي للمرأة غداً

محافظ بنى سويف يتفقد معرض «أهلًا رمضان»

مساعد وزيرة التضامن: هناك علاقة وثيقة بين المخدرات وقضايا الأسرة

رفع 820 طن قمامة و40 طن أتربة من شوارع الدقهلية

العثور على رضيع فى كيس أسود رابع أيام رمضان بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل