الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما كان يسير المتهم بسيارة في أحد الأكمنة، وعندما شاهد رجال الشرطة قام بإلقاء كيس بلاستيكي تبيّن أن بداخله مخدرات، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتم ضبط 14 قطعة حشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهته، اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن المشدد الحشيش

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بعد الفاصل

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