محمود وهبة يكشف لـ«الدستور» كواليس مناقشة رسالة الدكتوراه فى المستشفى

علق الباحث محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر، على موافقة مجلس إدارة كلية التجارة بجامعة الأزهر على منحه درجة العالمية "دكتوراه الفلسفة" في الإحصاء داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المقاولون العرب الذي يتواجد فيه لتلقي العلاج، حيث وصف ما حدث لأنه تقدير كبير له من أساتذته وزملائه في الجامعة ولم يحدث من قبل في تاريخ مصر.

وأوضح أنه مصاب بكسر في الرقبة وكان زملاؤه يساعدونه على إحضار الكتب وكل ما يحتاجه طوال الوقت دون كلل أو ملل، إلا أن المرض كان السبب وراء تأخير مناقشة رسالة الدكتوراه.

دعم نفسي وسعادة بالغة

وقال محمود وهبة في تصريحات لـ"الدستور": "الموضوع دعمني نفسيًا جدًا وجعلني أشعر بسعادة كبيرة وحب الناس ترجم على أرض الواقع، وهو ما أسعدني بشكل كبير للغاية، خاصة أنني كنت أحضر للحصول على الدكتوراة منذ فترة طويلة، حتى أصيبت بسرطان في العظام منذ عامين بالضبط، إلا أن الحالة الصحية لم تدهور إلا من قريب بعد حصول على الكيماوي، وجلسات الإشعاع أرهقتني وأصابتني بأنيميا حادة، وتكسير في العظام ما جعلني لا أستطيع الحركة نهائيًا".

وأضاف: "وجودي المستمر في المستشفى وعدم قدرتي على الذهاب للجامعة، دفع أصدقائي يتحدثون إلى عميد الكلية الدكتور عادل غريب الذي وافق على الفور دون أي تردد، وذهب للحديث مع نائب رئيس الجامعة الدكتور محمود صديق الذين لم يترددوا لحظة ووافقوا على مناقشة رسالة الدكتوراه، وقدموا لي كل الأشياء التي ساعدتني في الحصول عليها".

واختتم: "بالفعل تواصلت إدارة الجامعة مع إدارة المستشفى لتقديم كل سبل الراحة، والتجهيزات التي تساعد على مناقشة رسالة الدكتوراه، وحضر عميد الكلية ولجنة المناقشة والحكم وأعضاء هيئة التدريس بعد اجتماع مجلس الكلية وموافقتهم على مناقشة رسالة الدكتوراة في المستشفى، وبالفعل ناقشت اللجنة الرسالة التي قدمتها وتم منحي رسالة الدكتوراه".

ذللنا له كل العقبات.. عميد الكلية يعلق

وكشف الدكتور عادل غريب عميد كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، كشف كواليس حصول الدكتور محمود وهبة المدرس المساعد بقسم الإحصاء، على درجة الدكتوراه أثناء تلقيه العلاج بغرفة الرعاية المركزة داخل مستشفى المقاولون العرب.

وقال "غريب" في تصريحاته لـ"الدستور" إن رسالة الدكتوراه نوقشت بحضور الطاقم الطبي المعالج للدكتور محمود وهبة وأفراد من أسرته وبعض زملائه بالكلية، وحرص مدير المستشفى على التواجد أيضًا لتذليل أي عقبات وتوفير كل وسائل الدعم.

وتابع عميد تجارة بنين الأزهر أن الجامعة وافقت على عقد مناقشة رسالة الدكتوراة الخاصة بالدكتور محمود وهبة داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى المقاولون العرب، بعد الانتقال إليها منتصف يناير الماضي لتلقي العلاج، ورفضت مناقشتها داخل الكلية كما هو متبع، وأجريت المناقشة أول أمس في تمام الرابعة مساءً.

وأضاف عميد تجارة بنين الأزهر أن الدكتور محمود وهبة كان يستعد للمناقشة طوال فترة تواجده بالمستشفى عن طريق استذكار الدروس دون مساعدة من أحد، وكانت حالته مستقرة أثناء المناقشة التي استغرقت ساعتين، مشيرًا إلى أن الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب الدراسات العليا والبحوث، كانا يتابعان الأمر أولًا بأول، وحرصًا على إنهاء كل الإجراءات التنظيمية لعقد المناقشة داخل المستشفى.

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