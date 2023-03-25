السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 15 عامًا على أمريكى الجنسية قتل زوجته وادعى وفاتها بحادث سير

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية، قبل قليل، حكمها على زوج  يحمل الجنسية الأمريكية، قتل زوجته وادعى تعرضها لحادث سير بالمنوفية، وحكمت المحكمة بالسجن 15 عامًا على المتهم المصري الأصل أمريكي الجنسية في التهمة الموجهة له، وذلك بعد سماع مرافعة الدفاع وطلبات المدعي بالحق المدني، وسط حالة من الحزن بين أسرة المجني عليها. 

وتمكنت مباحث شبين الكوم التابع لمدرية أمن المنوفية، بقيادة المقدم محمد المغربي، رئيس المباحث من كشف لغز مقتل سيدة في حادث سير والقبض على القاتل في المطار قبل هروبه خارج البلاد خلال ٢٤ ساعة.

وترجع تفاصيل الواقعه إلى قيام المتهم، والذي يُعد زوج المجني عليها "ع. م. ط"- ٣٥ سنة - بقتلها لخلافات عائلية ومحاولته التخلص من الجثة بطريقة ذكية، فقام بأخذ الجثة في سيارته الشخصية وذهب بها في طريق منزل أسرة الزوجة بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء، وقام بعمل حادث سيارة مصطنع لطمس معالم الجريمة.

وتلقى إسعاف المنوفية اتصالًا من زوج يستغيث لإصابة زوجته في حادث سير وعلى الفور، حضر الإسعاف لنقل الزوجة المتوفاة إلى المستشفى وأبلغ أهلها أنها تتلقى العلاج بمستشفى آخر خاص وذهب إلى المطار حتى يهرب من فعلته.

على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة المقدم محمد المغربي، إلى المستشفى والذي تبيّن له مخالفة الإصابات بحادث السير، حيث توضح له أن الضحية تعرضت لضرب مبرح أدى للوفاة.

على الفور، انتقلت قوة من مركز الشرطة تحت إشراف اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إلى مطار القاهرة بعد التحقق من سبب الوفاة لضبط الزوج المتهم الأول المتهم "خ. ا."، ٦٠ سنة، والمقيم بدوله أخرى وكان في زيارة لعائلته وبعد الحادث حجز أول طائرة لمغادرة البلاد، ولكن تم ضبطه قبل صعوده إلى الطائرة.

أسرة المجنى عليه الامريك الأمريكي الجثه التخلص الجنسية الأمريكية اسرة الزوج اتصال

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

إصابة طالب بطلق نارى فى نجع حمادى

تحريات مكثفة لكشف ملابسات قتل عجوز فى مدينة نصر

«اتنافسوا بشغلكم مش بلجانكم».. رواد السوشيال ميديا يشيدون بـ«مربوحة» فى «الكبير أوى 7»

جنايات شبين: السجن 15 عامًا لأجنبى أنهى حياة زوجته فى المنوفية

العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا بشأن صادرات النفط

في منتصف التعاملات| هدوء بأسواق الذهب وعيار 21 يسجل 2025 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبدالسلام النابلسى.. أول من تنبأ بالكورونا..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون