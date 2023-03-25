السجن 15 عامًا على أمريكى الجنسية قتل زوجته وادعى وفاتها بحادث سير

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية، قبل قليل، حكمها على زوج يحمل الجنسية الأمريكية، قتل زوجته وادعى تعرضها لحادث سير بالمنوفية، وحكمت المحكمة بالسجن 15 عامًا على المتهم المصري الأصل أمريكي الجنسية في التهمة الموجهة له، وذلك بعد سماع مرافعة الدفاع وطلبات المدعي بالحق المدني، وسط حالة من الحزن بين أسرة المجني عليها.

وتمكنت مباحث شبين الكوم التابع لمدرية أمن المنوفية، بقيادة المقدم محمد المغربي، رئيس المباحث من كشف لغز مقتل سيدة في حادث سير والقبض على القاتل في المطار قبل هروبه خارج البلاد خلال ٢٤ ساعة.

وترجع تفاصيل الواقعه إلى قيام المتهم، والذي يُعد زوج المجني عليها "ع. م. ط"- ٣٥ سنة - بقتلها لخلافات عائلية ومحاولته التخلص من الجثة بطريقة ذكية، فقام بأخذ الجثة في سيارته الشخصية وذهب بها في طريق منزل أسرة الزوجة بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء، وقام بعمل حادث سيارة مصطنع لطمس معالم الجريمة.

وتلقى إسعاف المنوفية اتصالًا من زوج يستغيث لإصابة زوجته في حادث سير وعلى الفور، حضر الإسعاف لنقل الزوجة المتوفاة إلى المستشفى وأبلغ أهلها أنها تتلقى العلاج بمستشفى آخر خاص وذهب إلى المطار حتى يهرب من فعلته.

على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة المقدم محمد المغربي، إلى المستشفى والذي تبيّن له مخالفة الإصابات بحادث السير، حيث توضح له أن الضحية تعرضت لضرب مبرح أدى للوفاة.

على الفور، انتقلت قوة من مركز الشرطة تحت إشراف اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إلى مطار القاهرة بعد التحقق من سبب الوفاة لضبط الزوج المتهم الأول المتهم "خ. ا."، ٦٠ سنة، والمقيم بدوله أخرى وكان في زيارة لعائلته وبعد الحادث حجز أول طائرة لمغادرة البلاد، ولكن تم ضبطه قبل صعوده إلى الطائرة.