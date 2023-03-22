عصابة تسرق السيارات المركونة بـ«رفعها على ونش»

حققت النيابة العامة بالقاهرة مع تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات المتروكة في الشارع.

وخلال التحقيقات اعترف المتهمون أنهم يسرقون السيارات المركونة بالشوارع منذ فترة لسفر أصحابها أو عدم استخدامها، وحتى لا يشك أحد بهم يرفعونها بواسطة ونش.

وكانت نجحت قوة أمنية في ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب (الرفع على ونش سيارات).

وأقرا بسرقتهما سيارتين بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما لدى اثنين من عملائهما "سيئ النية".